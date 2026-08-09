Shahjahnpur News: निर्माणाधीन पानी की टंकी के चौकीदार की संदिग्ध मौत
Shahjahnpur News: जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चौकीदार वीरपाल यादव की संदिग्ध मौत हुई। परिजनों ने करंट लगने की संभावना जताई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
Shahjahnpur News: जल जीवन मिशन की निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चौकीदार की संदिग्ध मौत हो गई, परिजनों ने बिजली के करंट से मौत होने की आशंका व्यक्त करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के जाने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। गदिनिया गांव के 60 वर्षीय वीरपाल यादव पास के गांव बिल्सा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बन रही पानी की टंकी (ओवरहेड टैंक) पर चौकीदारी का 2 वर्ष से काम कर रहे थे, शुक्रवार की रात वीरपाल अपनी ड्यूटी पर थे की रात में मौत हो गई सुबह घर नहीं पहुंचने पर पर परिजनों ने तलाश की तो पानी की टंकी पर शव पड़ा मिला, वीरपाल के पिता नन्हू ने पुलिस को तहरीर देकर वीरपाल की बिजली के करंट से मौत होने की आशंका व्यक्त करते हुए निर्माणाधीन टंकी के जेई एवं एजीम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की।
कोतवाल आरके रावत ने बताया कि मृतक के पिता ने तहरीर दी है पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।