Shahjahnpur News: निर्माणाधीन पानी की टंकी के चौकीदार की संदिग्ध मौत

Shahjahnpur News: जल जीवन मिशन की निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चौकीदार की संदिग्ध मौत हो गई, परिजनों ने बिजली के करंट से मौत होने की आशंका व्यक्त करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के जाने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। गदिनिया गांव के 60 वर्षीय वीरपाल यादव पास के गांव बिल्सा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बन रही पानी की टंकी (ओवरहेड टैंक) पर चौकीदारी का 2 वर्ष से काम कर रहे थे, शुक्रवार की रात वीरपाल अपनी ड्यूटी पर थे की रात में मौत हो गई सुबह घर नहीं पहुंचने पर पर परिजनों ने तलाश की तो पानी की टंकी पर शव पड़ा मिला, वीरपाल के पिता नन्हू ने पुलिस को तहरीर देकर वीरपाल की बिजली के करंट से मौत होने की आशंका व्यक्त करते हुए निर्माणाधीन टंकी के जेई एवं एजीम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की।