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Shahjahnpur News: तिलहर में जाम लगाने वालों की वीडियो से हो रही पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: चोरी के आरोपी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत-विरोध में तीन घंटे तक परिजनों व गांव वालों ने किया था जाम-इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की और

Shahjahnpur News: तिलहर में जाम लगाने वालों की वीडियो से हो रही पहचान

Shahjahnpur News: तिलहर। चोरी के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद तिलहर-निगोही मार्ग पर 3 घंटे तक जाम लगाने के मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी पुलिस कर्मियों के मामले की जहां जांच हो रही है वहीं जाम लगाने के दौरान पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने वाले लोगों को चिह्नित किया जा रहा है।

उमेश की संदिग्ध मौत

नबियापुर गांव के उमेश पर पैनल चोरी करने का आरोप लगा था। इसके बाद बुधवार को उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर झूलता हुआ मिला था जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आई है। मौत के बाद परिवार के लोगों ने बिरसिंहपुर चौकी इंचार्ज अरुण गौतम एवं सिपाही पिंटू पर उमेश के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम होने के बाद शुक्रवार की सुबह परिवार एवं ग्रामीणों ने उमेश के शव को तिलहर-निगोही मार्ग पर रखकर 3 घंटे तक जाम लगाया था।

ग्रामीणों का हंगामा

जाम के दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा था। कोतवाल की वर्दी खींचने, कोतवाल पर पत्थर फेंकने, पुलिस कर्मियों पर चप्पल तानने तथा कोतवाल की गाड़ी को तोड़ने का भी प्रयास भीड़ में मौजूद लोगों ने किया था। पुलिस ने धैर्य का परिचय देते हुए अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की और एसपी ग्रामीण दिक्षा भंवरे ने आश्वासन देकर जाम खुलवाया था। इस मामले में बिरसिंहपुर पुलिस पर लगाए गए आरोपों की जहां पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं वहीं जाम लगाने के दौरान पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है। उधर, सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रहा है वीडियो एवं पुलिस के द्वारा बनाए गए वीडियो से अभद्रता करने वाले लोगों को चिह्नित किया जा रहा है।

प्रश्नोत्तर

उमेश की मौत के कारण क्या थे?
उमेश पर पैनल चोरी करने का आरोप था और उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर झूलता हुआ मिला था।
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