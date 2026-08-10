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Shahjahnpur News: विकास में सामाजिक संगठनों की भागीदारी जरूरी: खन्ना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: गांधी भवन में आयोजित समारोह में वीआईपी समूह के पदाधिकारियों को शपथ दिलाते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। साथ में संगठन के पदाधिकारी

Shahjahnpur News: विकास में सामाजिक संगठनों की भागीदारी जरूरी: खन्ना

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। गांधी भवन प्रेक्षागृह में शनिवार को वीआईपी समूह विद हेल्पिंग हैंड्स का शपथ ग्रहण, प्रतिभा सम्मान एवं जन अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संगठन के पदाधिकारियों को समाजसेवा और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की शपथ दिलाई। खन्ना ने कहा कि समाज का विकास केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, इसमें सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। सामाजिक संगठन समाज की जरूरतों को समझकर लोगों तक पहुंचते हैं और सेवा कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हैं। ऐसे संगठनों के प्रयासों से समाजसेवा को नई दिशा मिलती है।

उन्होंने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है और वे आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं। इनमें एक उड़ान संस्था की नीलम गुप्ता, संकल्प की प्रति गुप्ता, जागृति संस्था की निधि बहल व उषा मिश्रा, लायंस क्लब पर्ल के संजय चोपड़ा, रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव डॉ. विजय जौहरी, रोटरी क्लब के डॉ. गौरव कौशल, एपीजे अब्दुल कलाम समिति के सौरभ सोमवंशी, समाजसेवी हरिशरण बाजपेयी, अभिनव तिवारी व अन्य शामिल रहे।महापौर अर्चना वर्मा और भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने भी वीआईपी समूह के सेवा कार्यों की सराहना की। वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता एवं समूह के विधिक सलाहकार आशीष त्रिपाठी और समूह के प्रवक्ता कौशलेन्द्र मिश्रा ने वीआईपी समूह के नाम और उसके उद्देश्यों तथा सकारात्मक कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन अभिनय गुप्ता और रंजना तिवारी ने किया।

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