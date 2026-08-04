Shahjahnpur News: युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर के मोहल्ला बाबूजई में एक 35 वर्षीय युवक रितेश कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवकों का शव घर के कमरे में छत के पंखे से लटका मिला। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या के कारणों की तलाश की जा रही है।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। शहर के मोहल्ला बाबूजई में सोमवार तड़के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार बाबूजई स्थित खिलौना फैक्ट्री के पास रहने वाले 35 वर्षीय रितेश कुमार पुत्र कैलाश नाथ उर्फ रेनू का शव घर के एक कमरे में छत के पंखे से रस्सी के सहारे लटका मिला। घटना की सूचना पर पुलिस के साथ फील्ड यूनिट भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलित किए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
घटना के समय मौके पर कानून-व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं रही।
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