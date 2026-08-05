Shahjahnpur News: वायरल-बुखार व मलेरिया के मरीज बढ़े, न्यूरो विभाग में अंदर घुसने को लेकर मारामारी
Shahjahnpur News: शाहजहाँपुर के मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मौसम में बदलाव और गर्मी के कारण मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जनरल ओपीडी में वायरल बुखार, मलेरिया, खांसी और पेट दर्द जैसी बीमारियों के मरीज अधिक हैं। बारिश और मच्छरों के बढ़ने से मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। न्यूरोलॉजी विभाग में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर,संवाददाता। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और उमस भरी गर्मी के बीच मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। मंगलवार को भी कुछ ऐसा नजारा था, जहां ओपीडी में सुबह से ही पर्चा काउंटर से लेकर डाक्टर को दिखाने तक मरीजों की लंबी लाइनें लगी रहीं। मेडिकल कालेज की जनरल ओपीडी में सबसे अधिक मरीज वायरल बुखार के साथ मलेरिया, खांसी और पेट दर्द संबंधी बीमारियों के थे। चिकित्सकों ने मरीजों को देखकर इलाज के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी। बुखार में कई ऐसे मरीज थे, जिनमें मलेरिया के मरीजों की संख्या अधिक होने से उन्हें विषेश सावधानी के साथ सलाह जारी की गयी।
डॉक्टर सलीम और डा़ सुप्रिया मिश्रा ने बताया कि बारिश के समय जलभराव और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के कारण वायरल संक्रमण के साथ-साथ मलेरिया की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में सावधानी रखना जरूरी है। इसी तरह दूसरी ओर न्यूरो विभाग में भी मरीजों का रिकॉर्ड टूट गया। सिरदर्द, चक्कर, नसों की समस्या, लकवा और अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे। डॉक्टर शाकिर ने बताया कि लगातार तनाव, अनियमित दिनचर्या और पुरानी बीमारियों के कारण न्यूरो संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
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