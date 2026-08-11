Shahjahnpur News: साइंस ओलंपियाड में शाहजहांपुर की सिल्की ने पाया प्रदेश में दूसरा स्थान

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। महानगर स्थित गांधी भवन ऑडिटोरियम में 'वीआईपी हेल्पिंग हैंड्स' संस्था द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सिल्की गुप्ता को मंच पर ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उसके संकल्प की सराहना की। इस दौरान संस्था के उपाध्यक्ष व व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने भी सिल्की का विशेष सम्मान कर उसका हौसला बढ़ाया। जॉन नेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा सिल्की ने इस ऑल इंडिया प्रतियोगिता के साइंस पेपर में 100 में से 98 अंक हासिल किए। इस स्कोर के साथ उसने जिले में पहला, यूपी में दूसरा और राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।