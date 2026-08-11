Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: साइंस ओलंपियाड में शाहजहांपुर की सिल्की ने पाया प्रदेश में दूसरा स्थान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर के गांधी भवन ऑडिटोरियम में 'वीआईपी हेल्पिंग हैंड्स' संस्था द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने छात्रा सिल्की गुप्ता को साइंस प्रतियोगिता में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया। सिल्की ने 100 में से 98 अंक प्राप्त कर जिले में पहला, यूपी में दूसरा और राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान हासिल किया।

साइंस ओलंपियाड में शाहजहांपुर की सिल्की ने पाया प्रदेश में दूसरा स्थान
साइंस ओलंपियाड में शाहजहांपुर की सिल्की ने पाया प्रदेश में दूसरा स्थान

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। महानगर स्थित गांधी भवन ऑडिटोरियम में 'वीआईपी हेल्पिंग हैंड्स' संस्था द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सिल्की गुप्ता को मंच पर ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उसके संकल्प की सराहना की। इस दौरान संस्था के उपाध्यक्ष व व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने भी सिल्की का विशेष सम्मान कर उसका हौसला बढ़ाया। जॉन नेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा सिल्की ने इस ऑल इंडिया प्रतियोगिता के साइंस पेपर में 100 में से 98 अंक हासिल किए। इस स्कोर के साथ उसने जिले में पहला, यूपी में दूसरा और राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

​सिल्की के चाचा और उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला महामंत्री आकाश दीप गुप्ता के परिवार को जैसे ही इस परिणाम की जानकारी मिली, घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। सिल्की की इस सफलता के पीछे उसकी रोजाना की 8 से 10 घंटे की अनुशासित पढ़ाई और विषय के प्रति गहरी रुचि रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Uttar Pradesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।