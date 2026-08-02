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Shahjahnpur News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में आज उमड़ेगी आस्था, तड़के जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: सावन की पहली सोमवार को लेकर विश्वनाथ मंदिर में सजावट।शाहजहांपुर, संवाददाता। सावन मास की पहली सोमवारी आज जिलेभर में श्रद्धा और उत्साह

Shahjahnpur News: सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में आज उमड़ेगी आस्था, तड़के जलाभिषेक

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। सावन मास की पहली सोमवारी आज जिलेभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। भगवान शिव के मंदिरों में तड़के ब्रह्ममुहूर्त से ही जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का क्रम शुरू हो जाएगा। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्थित प्रमुख शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिर समितियों और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में रविवार रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा। सोमवार तड़के गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शहद और पुष्प अर्पित कर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मंदिरों में शिव चालीसा, रुद्राभिषेक और भजन-कीर्तन का भी आयोजन होगा।

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महिलाओं, युवाओं और बच्चों में पहली सोमवारी को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है।सावन के चलते जिले से होकर बड़ी संख्या में कांवड़िए भी गुजर रहे हैं। फर्रुखाबाद से गंगाजल लेकर गोला गोकर्णनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सोमवार को और बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग और डायवर्जन की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार और कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मंदिरों में शांति एवं अनुशासन बनाए रखें, यातायात नियमों का पालन करें तथा किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

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