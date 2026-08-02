Shahjahnpur News: पुवायां में शिवपुराण कथा का आयोजन
Shahjahnpur News: सिर पर कलश लेकर शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालु। पुवायां। नगर में शिवमहापुराण कथा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई
Shahjahnpur News: पुवायां। नगर में शिवमहापुराण कथा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व श्रद्धालुओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। नगर के देवस्थान मंदिर के सत्संगभवन हाल में दिव्य शिव पुराण कथा का शुभारंभ पंडित शिवलाल शुक्ला के श्री मुख से किया गया। इससे पूर्व नगर में कलश यात्रा और शोभायात्रा भी निकल गई। कथा शाम 4 बजे से शिव कथा का शुभारंभ किया गया। कथा का आयोजन 31 जुलाई दिन शुक्रवार से 6 अगस्त दिन गुरुवार महा रुद्राभिषेक के साथ कथा का विश्राम होगा। जिसमें तमाम श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान महाकाल से अपने और परिवार की रक्षा करने की प्रार्थना की।
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