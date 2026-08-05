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Shahjahnpur News: वीआरसी केंद्रों पर नियम विरुद्ध तैनाती का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर के वीआरसी केन्द्रों पर कर्मचारियों की नियम विरूद्ध तैनाती की जा रही है। पुवायां के राहुल कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के आधार पर कर्मचारियों को उनके मूल स्थानों पर भेजने की मांग की है। बीएसए ने कहा है कि जांच में सही पाए जाने पर कार्यवाई की जाएगी।

Shahjahnpur News: वीआरसी केंद्रों पर नियम विरुद्ध तैनाती का आरोप

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के वीआरसी केन्द्रों पर नियम विरूद्ध कर्मचारी तैनात है। पुवायां के कसभरा निवासी राहुल कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के लेटर के आधार पर इन कर्मचारियों मूल स्थान पर भेजने की मांग की है। राहुल कुमार ने वताया कि 21अक्टूबर 2025 के अपने आदेश में अपर मुख्य सचिव ने ऐसे कर्मचारियों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। फिर भी विभाग की ओर से शिक्षामित्र, शिक्षक और अनुदेशकों को लगाया गया है। इस पर कोई कार्यवाई नही की जा रही है। बीईओ पुवायां ने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि किसी कर्मचारी को अटैच नहीं रख सकते, जांच में सही पाए जाने पर विभागीय कार्यवाई की जाएगी।

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