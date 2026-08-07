Shahjahnpur News: भर्ती प्रक्रिया संवेदनशील, पारदर्शिता के साथ करें आवेदनों की जांच : डीपीओ
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए डीपीओ उत्तम कुमार ने नवचयनित सुपरवाइजर एवं प्रभारी सीडीपीओ को निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया विवादों से दूर रहकर पूरी करनी है, उच्च अधिकारियों को बिना जानकारी दिए किसी भी कार्यालय में बुलाने पर पाबंदी लागू की गई है।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर,संवाददाता। जिले में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया को पूरी पार्दशिता के साथ संपन्न कराने को लेकर इस वार बिना दाग लगे भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने को चुनौती कम नहीं है। इसी को लेकर प्रभारी डीपीओ उत्तम कुमार ने नवचयनित सभी सुपरवाइजर व प्रभारी सीडीपीओ को निर्देश दिए हैं। विवादों से दूर रहकर भर्ती प्रक्रिया को हर हाल में संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि विभाग में नव चयनित सुपरबाइजर को भर्ती प्रक्रिया संपन्न करानी है। ऐसे में बिना उच्च अधिकारियों को जानकारी दिए कार्यालय में बुलाने या किसी तरह की बात करने के लिए कहा है।
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