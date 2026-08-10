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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में रविवार सुबह तक सभी मुख्य नदियों का जलस्तर खतरे से नीचे रहा। गंगा नदी का जलस्तर 143.280 मीटर, रामगंगा 134.360 मीटर, गर्रा 143.900 मीटर और खन्नौत नदी 142.850 मीटर पर दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार गर्रा नदी में पानी का डिस्चार्ज शून्य क्यूसेक है।

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जिले में रविवार सुबह आठ बजे तक सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे रहा। सिंचाई विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भैंसार ढाई घाट तटबंध पर गंगा नदी का जलस्तर 143.280 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 143.650 मीटर से 0.370 मीटर नीचे है। वहीं दबरिया घाट पर रामगंगा नदी 134.360 मीटर पर रही, जो खतरे के निशान से 2.940 मीटर नीचे है। अजीजगंज पुल पर गर्रा नदी का जलस्तर 143.900 मीटर दर्ज हुआ, जो खतरे के निशान से 4.900 मीटर नीचे है। लोधीपुर पुल पर खन्नौत नदी 142.850 मीटर पर रही, जो खतरे के निशान से 2.900 मीटर नीचे है।

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विभाग के अनुसार दूनी बैराज से गर्रा नदी में पास हो रहे पानी का डिस्चार्ज शून्य क्यूसेक है। कटना नदी में करीब 1550 क्यूसेक पानी पास हो रहा है, जो शाहजहांपुर से पहले गर्रा नदी में मिल जाता है।

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