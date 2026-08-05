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Shahjahnpur News: तीन अधूरे आरओबी से जनता परेशान, सांसद ने उठाया मुद्दा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में डभौरा, मीरानपुर कटरा और कसरक रेलवे क्रॉसिंग पर तीन रेल ओवरब्रिज का निर्माण अधूरा है, जिससे ग्रामीणों और छात्रों को 10 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ रही है। सांसद अरुण कुमार सागर ने रेलवे बोर्ड से तुरंत निर्माण पूर्ण कराने की मांग की है ताकि समस्या का समाधान हो सके।

Shahjahnpur News: तीन अधूरे आरओबी से जनता परेशान, सांसद ने उठाया मुद्दा

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। जिले में डभौरा, मीरानपुर कटरा और कसरक रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन तीन रेल ओवरब्रिज (आरओबी) अधूरे होने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। रेलवे लाइन के ऊपर का कार्य पूरा न होने से कई मार्ग बंद हैं, जिससे ग्रामीणों, किसानों, छात्रों और राहगीरों को रोजाना 10 से 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। दोपहिया वाहनों तक का आवागमन प्रभावित है। इसी समस्या को लेकर सांसद अरुण कुमार सागर ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात कर तीनों आरओबी का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराने की मांग की। उन्होंने पत्र सौंपकर बताया कि अधिकांश सिविल कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन रेलवे की ओर से लाइन के ऊपर का कार्य लंबित होने के कारण जनता को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है।

सांसद ने कहा कि इस मुद्दे को वह पहले भी लोकसभा में नियम-377 के तहत उठा चुके हैं और मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों से कई बार निर्माण पूरा कराने का आग्रह किया, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। उन्होंने रेलवे बोर्ड से हस्तक्षेप कर जल्द निर्माण पूरा कराने की मांग की, ताकि लोगों को लंबे चक्कर लगाने और आवागमन की दिक्कत से राहत मिल सके।

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