Shahjahnpur News: जलालाबाद थाना अब परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने के बाद अब यहां का थाना भी परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर थाना जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर थाना परशुरामपुरी किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। सुरेश खन्ना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जनपद शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर थाना परशुरामपुरी किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम की पावन स्मृति से जुड़े इस नामकरण से क्षेत्र की गौरवशाली पहचान को नई प्रतिष्ठा मिलेगी।

उन्होंने जनपदवासियों को भी बधाई दी। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने की मांग लंबे समय से स्थानीय स्तर पर उठती रही है। क्षेत्र को भगवान परशुराम से जोड़ने वाली धार्मिक मान्यताओं के चलते नाम परिवर्तन की मांग को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिलता रहा। सरकार के स्तर पर जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने के बाद अब थाना भी इसी नाम से जाना जाएगा। थाने का नाम बदलने के बाद पुलिस विभाग के अभिलेखों, थाने के बोर्ड, मुकदमों से संबंधित दस्तावेजों और अन्य सरकारी रिकॉर्ड में भी नया नाम दर्ज किया जाएगा। वित्त मंत्री की पोस्ट में थाने के नाम परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख होने से अब पुलिस विभाग में भी नए नाम को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।