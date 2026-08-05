Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: शहीद स्थलों और पार्कों की सफाई कराएगा नगर निगम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस और अगस्त क्रांति की वर्षगांठ के अवसर पर शहर के पार्कों और शहीद स्थलों की सफाई और सौंदर्यीकरण का अभियान शुरू किया है। अपर नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्मारक और पार्क स्वच्छ और आकर्षक दिखें, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का सम्मान हो सके।

Shahjahnpur News: शहीद स्थलों और पार्कों की सफाई कराएगा नगर निगम

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। नौ अगस्त की अगस्त क्रांति की वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर नगर निगम ने शहर के पार्कों, शहीद स्थलों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की विशेष सफाई एवं सौंदर्यीकरण अभियान शुरू कर दिया है। अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर साफ-सफाई, झाड़ियों की कटाई, कूड़ा हटाने और रंग-रोगन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की गौरवशाली विरासत वाले शाहजहांपुर में सभी स्मारक और पार्क स्वच्छ एवं आकर्षक दिखाई देने चाहिए।शहर को शहीदों की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहीं के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन एक्शन का नेतृत्व किया और देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए।

ये भी पढ़ें:Shahjahnpur News: स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों में जुटा प्रशासन

जिले के ही ठाकुर रोशन सिंह को भी काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद फांसी की सजा मिली थी। इसके अलावा अशफाक उल्ला खां का शाहजहांपुर से गहरा संबंध रहा। बिस्मिल और अशफाक की मित्रता देश की आजादी और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल मानी जाती है। यही वजह है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शाहजहांपुर का विशेष स्थान है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।