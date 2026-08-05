Shahjahnpur News: शहीद स्थलों और पार्कों की सफाई कराएगा नगर निगम

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। नौ अगस्त की अगस्त क्रांति की वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर नगर निगम ने शहर के पार्कों, शहीद स्थलों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की विशेष सफाई एवं सौंदर्यीकरण अभियान शुरू कर दिया है। अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर साफ-सफाई, झाड़ियों की कटाई, कूड़ा हटाने और रंग-रोगन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की गौरवशाली विरासत वाले शाहजहांपुर में सभी स्मारक और पार्क स्वच्छ एवं आकर्षक दिखाई देने चाहिए।शहर को शहीदों की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहीं के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन एक्शन का नेतृत्व किया और देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए।