Shahjahnpur News: शहीद स्थलों और पार्कों की सफाई कराएगा नगर निगम
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर नगर निगम ने स्वतंत्रता दिवस और अगस्त क्रांति की वर्षगांठ के अवसर पर शहर के पार्कों और शहीद स्थलों की सफाई और सौंदर्यीकरण का अभियान शुरू किया है। अपर नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्मारक और पार्क स्वच्छ और आकर्षक दिखें, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का सम्मान हो सके।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। नौ अगस्त की अगस्त क्रांति की वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर नगर निगम ने शहर के पार्कों, शहीद स्थलों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की विशेष सफाई एवं सौंदर्यीकरण अभियान शुरू कर दिया है। अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर साफ-सफाई, झाड़ियों की कटाई, कूड़ा हटाने और रंग-रोगन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की गौरवशाली विरासत वाले शाहजहांपुर में सभी स्मारक और पार्क स्वच्छ एवं आकर्षक दिखाई देने चाहिए।शहर को शहीदों की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहीं के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन एक्शन का नेतृत्व किया और देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए।
जिले के ही ठाकुर रोशन सिंह को भी काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद फांसी की सजा मिली थी। इसके अलावा अशफाक उल्ला खां का शाहजहांपुर से गहरा संबंध रहा। बिस्मिल और अशफाक की मित्रता देश की आजादी और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल मानी जाती है। यही वजह है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शाहजहांपुर का विशेष स्थान है।
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