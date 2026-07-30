Shahjahnpur News: जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की होगी डिजिटल निगरानी
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर दवाओं की डिजिटल निगरानी शुरू की जा रही है। इस प्रणाली के तहत 241 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तैनात किए गए हैं। इससे दवाओं की उपलब्धता और वितरण की नियमित समीक्षा होगी, जिससे मरीजों को समय पर दवाएं मिल सकेंगी। यह पहल राज्य में पहली बार लागू की जा रही है।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जिले के सभी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर मरीजों को वितरित की जाने वाली दवाओं की अब प्रतिदिन डिजिटल निगरानी की जाएगी। इसके लिए जिले में 241 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तैनात किए गए हैं। यह विशेष मॉनिटरिंग कार्यक्रम यूपीटीएसयू की जिला समन्वयक बलजीत कौर के निर्देशन में तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध दवाओं, उनके वितरण और स्टॉक की नियमित समीक्षा होगी, जिससे दवाओं की कमी होने पर समय रहते आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार शाहजहांपुर में लागू की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि नई प्रणाली से दवा वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी तथा मरीजों को आवश्यक दवाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
बता दें कि अभी तक जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सीएचओ द्वारा हर दिन दवाइयों का वितरण कर बाद में एक साथ कई महीनों की रिपोर्ट देते थे, लेकिन अब बन रही नई व्यवस्था के बाद सभी सीएचओ को एक रजिस्टर देकर प्रतिदिन का हिसाब लिखना होगा। सीएमओ डा़ विवेक मिश्रा की माने तो यह व्यवस्था जिले में सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में लागू कराने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा।
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