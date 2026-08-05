Shahjahnpur News: स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों में जुटा प्रशासन
Shahjahnpur News: कलेक्ट्रेट के बिस्मिल सभागार में स्वतंत्रता दिवस समीक्षा बैठक करते डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह व नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी अन्य ।डीएम बोले- 9 से 17 अ
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। स्वतंत्रता दिवस, हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और गणमान्य नागरिकों के साथ कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई।
कार्यक्रमों की तैयारियां
डीएमने निर्देश दिए कि सभी कार्यक्रमों की तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के दौरान घरों, सरकारी और निजी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों व सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराया जाए। तिरंगा थीम पर सजावट की जाए और जनभागीदारी के साथ तिरंगा रैलियां निकाली जाएं। प्रत्येक रैली की शुरुआत सामूहिक ''''वंदे मातरम्'''' गायन से होगी।
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस
उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन की त्रासदी और उससे जुड़े संघर्षों से नई पीढ़ी को अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर दो मिनट का मौन रखा जाएगा तथा शहीद उद्यान से गांधी भवन तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
सम्मान और सौंदर्यीकरण
डीएम ने शहीद सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करने, सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत का आयोजन कराने तथा नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई व सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, एडीएम (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्र, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट रजनीकांत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सवाल-जवाब
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।