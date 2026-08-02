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Shahjahnpur News: बिना फार्मर रजिस्ट्री के नहीं तौला पाएंगे धान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहाँपुर में धान की फसल तैयार हो रही है। जिला प्रशासन ने किसानों के लिए पंजीकरण और फार्मर आईडी की आवश्यकता को अनिवार्य किया है। बिना फार्मर आईडी के, किसानों के लिए मंडी में धान बेचना मुश्किल होगा। डीएम ने सभी किसानों को सलाह दी कि वे साइबर कैफे या जनसेवा केंद्र पर जाकर फार्मर आईडी प्राप्त करें।

Shahjahnpur News: बिना फार्मर रजिस्ट्री के नहीं तौला पाएंगे धान

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। धान की फसल अभी तैयार हो रही है लेकिन जिला प्रशासन ने अभी से धान को बेचने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। उसी क्रम में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने धान की उपज को सफलतापूर्वक विक्रय करने के लिए किसान पंजीकरण तथा फार्मर आईडी आवश्यकता को जरूरी बताते हुए की कहा बिना फार्मर आईडी के धान को मंडी में बेचना मुश्किल होगा। इससे पहले सभी किसान साइबर कैफे या जनसेवा पर जाकर फार्मर आईडी प्राप्त कर ले, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की सुविधा का सामना न करना पड़े।

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