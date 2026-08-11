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Shahjahnpur News: संविदा कर्मियों के हक में विधायक ने लिखा ऊर्जा मंत्री को पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में संविदा कर्मचारियों ने ददरौल विधायक अरविंद सिंह से मुलाकात की और उन्हें आउटसोर्स में शामिल करने की मांग की। विधायक ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर कर्मियों की समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया, जिससे कि कर्मचारियों की रोजगार और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

Shahjahnpur News: संविदा कर्मियों के हक में विधायक ने लिखा ऊर्जा मंत्री को पत्र

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। बिजली निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए संगठन के पदाधिकारी ददरौल विधायक अरविंद सिंह से मिले और कर्मियों को आउटसोर्स में शामिल करने की मांग की। कर्मियों की समस्या को सुनते हुए ददरौल विधायक अरविंद कुमार सिंह ने कार्यरत संविदा कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल करने की मांग को लेकर ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को निगम में शामिल करने से उनके रोजगार और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। विधायक ने ऊर्जा मंत्री से लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों के हित में जल्द निर्णय लेने की मांग की है।

यह मांग संविदा कर्मियों की ओर से भी लगातार उठाई जा रही है।

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