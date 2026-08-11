Shahjahnpur News: संविदा कर्मियों के हक में विधायक ने लिखा ऊर्जा मंत्री को पत्र
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में संविदा कर्मचारियों ने ददरौल विधायक अरविंद सिंह से मुलाकात की और उन्हें आउटसोर्स में शामिल करने की मांग की। विधायक ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर कर्मियों की समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया, जिससे कि कर्मचारियों की रोजगार और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। बिजली निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए संगठन के पदाधिकारी ददरौल विधायक अरविंद सिंह से मिले और कर्मियों को आउटसोर्स में शामिल करने की मांग की। कर्मियों की समस्या को सुनते हुए ददरौल विधायक अरविंद कुमार सिंह ने कार्यरत संविदा कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल करने की मांग को लेकर ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को निगम में शामिल करने से उनके रोजगार और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। विधायक ने ऊर्जा मंत्री से लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों के हित में जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
यह मांग संविदा कर्मियों की ओर से भी लगातार उठाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।