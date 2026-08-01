Shahjahnpur News: आज संपूर्ण समाधान दिवस में कलान में रहेंगे डीएम
Shahjahnpur News: शाहजहाँपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे तहसील कलान में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे और आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाएगा। प्रशासन ने फरियादियों से समय पर पहुंचने की अपील की है।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे तहसील कलान में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे और आमजन की शिकायतें सुनकर उनके गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने फरियादियों से अपनी समस्याओं के साथ निर्धारित समय पर पहुंचने की अपील की है।
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