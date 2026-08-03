Shahjahnpur News: सावन के पहले सोमवार पर जनपद भर के शिवालयों में उमड़ी आस्था
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगीं। भक्तों ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, और फूल अर्पित कर प्रार्थना की। प्रमुख मंदिरों में रुद्राभिषेक और भजन-कीर्तन संपन्न हुए। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा। पूरे जनपद में भक्तिभाव का वातावरण छाया रहा।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। सावन मास के पहले सोमवार पर पूरे जनपद शाहजहांपुर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं और “बम-बम भोले” तथा “हर-हर महादेव” के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे। शिवभक्तों ने शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, गन्ना और पुष्प अर्पित कर जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि व मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। शाहजहांपुर के बाबा विश्वनाथ मंदिर, खिरनीबाग स्थित शिव मंदिर, बड़ा शिवाला, चौक क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर, हनुमतधाम परिसर स्थित शिवालय तथा केरूगंज के शिव मंदिर में सुबह से देर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा।
कई स्थानों पर वेद मंत्रों के बीच रुद्राभिषेक कराया गया और भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। जनपद के अन्य कस्बों में भी शिवभक्ति का उत्साह चरम पर रहा। तिलहर के रस्तोगी धर्मशाला मंदिर, कांट के प्राचीन शिवालय, पुवायां, जलालाबाद, निगोही, कलान, मदनापुर, खुदागंज और बंडा क्षेत्र के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। तिलहर में पंडित रामजी शास्त्री के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रुद्राभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए नगर निकायों द्वारा मंदिरों के आसपास साफ-सफाई, चूने का छिड़काव और पेयजल की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। प्रमुख मंदिरों के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई और भीड़ को व्यवस्थित ढंग से दर्शन कराए जा रहे। सावन के पहले सोमवार पर पूरे शाहजहांपुर जनपद में आस्था, भक्ति और उत्साह का वातावरण बना है।
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