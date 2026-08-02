Shahjahnpur News: वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान को पांच सदस्यीय समिति गठित
Shahjahnpur News: सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की मासिक बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं और सुविधाओं को लेकर चर्चा करते पदाधिकारी एवं सदस्य।शाहजहांपुर। सीनियर सिटी
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की मासिक बैठक शुक्रवार को नामदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में अध्यक्ष सरोज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पांच सदस्यीय समिति अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के घर जाकर उनके स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं की जानकारी लेगी। शहर में बढ़ते बंदरों के आतंक पर नगर आयुक्त से प्रभावी कार्रवाई कराने की मांग भी उठाई गई। पूर्व में दिए गए 13 सूत्रीय मांगपत्र पर हुई कार्रवाई की जानकारी लेने का निर्णय भी लिया गया।सचिव
सर्वेश कुमार गुप्ता ने नए सदस्य बनाने और पुराने सदस्यों के नवीनीकरण पर जोर दिया। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में मिलने वाली रियायतें बहाल करने तथा पुराने जिला अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था कराने के लिए सांसद को ज्ञापन देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।बैठक का संचालन ओमकार सिंह चौहान ने किया। इस दौरान रेखा रानी, कमला त्रिपाठी, अमित जौहरी, विष्णु बिहारी श्रीवास्तव, कुलदीप, अवधना कुमार सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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