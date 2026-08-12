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Shahjahnpur News: वरिष्ठ नागरिक सोसाइटी की त्रैमासिक बैठक आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में सीनियर सिटीजन सोसाइटी की त्रैमासिक बैठक बुधवार को दोपहर 12 बजे नगर निगम सभागार में होगी। बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी करेंगी। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी और सभी सदस्यों से समय पर उपस्थित होने की अपील की गई है।

Shahjahnpur News: वरिष्ठ नागरिक सोसाइटी की त्रैमासिक बैठक आज

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। सीनियर सिटीजन सोसाइटी की त्रैमासिक बैठक बुधवार को नगर निगम सभागार में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। अध्यक्षता नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी करेंगी। जिला महामंत्री सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि बैठक में सोसाइटी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने सभी सदस्यों और पदाधिकारियों से निर्धारित समय पर बैठक में पहुंचने की अपील की है।

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