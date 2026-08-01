Shahjahnpur News: ई-रिक्शा चालक का तीसरे दिन भी सुराग नहीं
Shahjahnpur News: बंडा में ई-रिक्शा चालक संजीव गुप्ता ने 29 जुलाई की शाम शारदा नहर में छलांग लगाई थी। तीन दिन बीतने के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित परिवार परेशान है। एनडीआरएफ ने सर्च अभियान जारी रखा है, लेकिन तेज बहाव के कारण खोज में मुश्किलें आ रही हैं।
Shahjahnpur News: बंडा। मकसूदापुर शारदा नहर में छलांग लगाने वाले ई-रिक्शा चालक संजीव उर्फ मोनू गुप्ता (40) का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका। पीलीभीत जिले के बिलसंडा कस्बा निवासी संजीव ने 29 जुलाई की शाम बंडा से लौटते समय पुल पर ई-रिक्शा खड़ा कर नहर में छलांग लगा दी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले स्थानीय स्तर पर तलाश कराई, बाद में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ लगातार नहर में सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अब तक युवक का पता नहीं चल सका है।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि तेज बहाव के बावजूद तलाश अभियान लगातार जारी है।
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