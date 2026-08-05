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Shahjahnpur News: पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत, एसडीएम ने की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: तिलहर में नगर पालिका की भूमि पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम नीलिमा यादव ने जांच की। उन्होंने शिकायतकर्ता और मकान स्वामी से जानकारी ली और भूमि के अभिलेखों की जांच की। पूर्व सैनिक उम्मीद अली अंसारी ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मकान बनाया गया है।

Shahjahnpur News: पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत, एसडीएम ने की जांच

Shahjahnpur News: तिलहर, संवाददाता। नगर पालिका की भूमि पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत पर मंगलवार को एसडीएम नीलिमा यादव ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने शिकायतकर्ता और मकान स्वामी से अलग-अलग जानकारी लेकर भूमि से संबंधित अभिलेखों की जांच की। साथ ही नायब तहसीलदार पंकज कुमार और क्षेत्रीय लेखपाल तरुण प्रताप से भी प्रकरण की पूरी जानकारी ली। पूर्व सैनिक उम्मीद अली अंसारी ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका की गाटा संख्या 318 की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाया गया है। इससे पहले जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्कालीन एसडीएम जीत सिंह राय ने राजस्व और नगर पालिका की संयुक्त टीम से पैमाइश कराई थी।

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जांच में सरकारी भूमि पर निर्माण होने की बात सामने आने पर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी। इसके बाद भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि मकान स्वामी की मांग पर दोबारा पैमाइश कराई गई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में भी उसे राहत नहीं मिली। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान एसडीएम नीलिमा यादव ने दोनों पक्षों के दस्तावेज देखे और उनका पक्ष सुना।

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