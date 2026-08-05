Shahjahnpur News: स्कूलों के सामने स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा गार्ड जरूरी: व्यापारी

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने महानगर के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों के बाहर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं कराने की मांग को लेकर डीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। जिलाध्यक्ष सौमित्र गुप्ता ने बताया कि पिछले सप्ताह हथौड़ा चौराहा स्थित रेती रोड पर संजय सरस्वती विद्या मंदिर के एक छात्र की सड़क दुर्घटना में पिकअप वाहन से कुचलकर मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि अधिकांश स्कूलों के बाहर गति अवरोधक नहीं हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने मांग की कि सभी स्कूलों से लगभग 10 मीटर की दूरी पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं महानगर अध्यक्ष मो. सलाउद्दीन अख्तर ने कहा कि स्कूलों से 20 मीटर पहले सफेद चेतावनी पट्टी और 20 की गति सीमा दर्शाने वाले बड़े बोर्ड लगाए जाएं।