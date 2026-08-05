Shahjahnpur News: स्कूलों के सामने स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा गार्ड जरूरी: व्यापारी
Shahjahnpur News: उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकारी और निजी स्कूलों के बाहर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की। हाल ही में एक छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद, उन्होंने स्पीड ब्रेकर्स और सुरक्षा गार्डों की तैनाती की मांग की।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने महानगर के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों के बाहर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं कराने की मांग को लेकर डीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। जिलाध्यक्ष सौमित्र गुप्ता ने बताया कि पिछले सप्ताह हथौड़ा चौराहा स्थित रेती रोड पर संजय सरस्वती विद्या मंदिर के एक छात्र की सड़क दुर्घटना में पिकअप वाहन से कुचलकर मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि अधिकांश स्कूलों के बाहर गति अवरोधक नहीं हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने मांग की कि सभी स्कूलों से लगभग 10 मीटर की दूरी पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं महानगर अध्यक्ष मो. सलाउद्दीन अख्तर ने कहा कि स्कूलों से 20 मीटर पहले सफेद चेतावनी पट्टी और 20 की गति सीमा दर्शाने वाले बड़े बोर्ड लगाए जाएं।
साथ ही सड़क की ओर स्कूल की दीवार के सामने स्टील रेलिंग लगाई जाए, ताकि बच्चे अचानक सड़क पर न पहुंच सकें। जिला महामंत्री सुशील गुप्ता ने मांग की कि स्कूलों की छुट्टी के समय सुरक्षा के लिए प्रत्येक विद्यालय में दो निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं। उन्होंने प्रशासन से सभी स्कूल संचालकों को निर्देश जारी कर 15 दिनों के भीतर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने की अपील की। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रांतीय मंत्री अनूप गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, महानगर संगठन मंत्री मो. दानिश, जुबैर खान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।