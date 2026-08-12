Shahjahnpur News: घर में घुसे चोर, नकदी-जेवर समेत बाइक और दस्तावेज चोरी
Shahjahnpur News: चोरी के बाद घर में बिखरा पड़ा सामानखुटार, संवाददाता। थाने से करीब चार किलोमीटर दूर खुटार-पूरनपुर रोड किनारे कुइयां गांव में सोमवार-मंगलवार की मध्यरात
Shahjahnpur News: खुटार। थाने से करीब चार किलोमीटर दूर खुटार-पूरनपुर रोड किनारे कुइयां गांव में सोमवार-मंगलवार की मध्यरात चोरों ने मुरारीलाल वर्मा के घर को निशाना बनाया। छत के रास्ते घर में घुसे चोर करीब तीन लाख रुपये का सामान समेट ले गए। इसमें 11 हजार रुपये की नकदी, जेवर, कपड़े, दस्तावेज, घरेलू सामान और वर्ष 2024 में खरीदी बाइक शामिल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मुरारीलाल ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है।
चोरों की कार्रवाई
मुरारीलाल ने बताया कि सोमवार रात वह पत्नी अल्पा देवी, बेटे आयुष वर्मा और बेटी अवनी के साथ रात करीब 12 बजे तक जागते रहे। इसके बाद सभी छत पर सोने चले गए। रात करीब एक बजे चोर घर से लगी दीवार के सहारे छत पर पहुंचे और बिना दरवाजे वाले जीने से नीचे उतर गए। चोरों ने तीन कमरों को खंगाला। बैग में रखे 11 हजार रुपये, पायल, झुमकी, चेन, अंगूठी और पेंडिल समेत सिलाई मशीन, एलसीडी, हेलमेट, तार, कपड़े और अन्य सामान चोरी कर लिया। बेटे आयुष का एटीएम कार्ड और आधार कार्ड भी ले गए। मुरारीलाल के मुताबिक चोर वर्ष 2024 में खरीदी बाइक भी ले गए। सुबह करीब पांच बजे जागकर नीचे आए तो बाइक गायब देखकर चोरी का पता चला। सूचना पर यूपी-112 और थाने की पुलिस पहुंची।
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