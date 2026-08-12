Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: घर में घुसे चोर, नकदी-जेवर समेत बाइक और दस्तावेज चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: चोरी के बाद घर में बिखरा पड़ा सामानखुटार, संवाददाता। थाने से करीब चार किलोमीटर दूर खुटार-पूरनपुर रोड किनारे कुइयां गांव में सोमवार-मंगलवार की मध्यरात

Shahjahnpur News: घर में घुसे चोर, नकदी-जेवर समेत बाइक और दस्तावेज चोरी

Shahjahnpur News: खुटार। थाने से करीब चार किलोमीटर दूर खुटार-पूरनपुर रोड किनारे कुइयां गांव में सोमवार-मंगलवार की मध्यरात चोरों ने मुरारीलाल वर्मा के घर को निशाना बनाया। छत के रास्ते घर में घुसे चोर करीब तीन लाख रुपये का सामान समेट ले गए। इसमें 11 हजार रुपये की नकदी, जेवर, कपड़े, दस्तावेज, घरेलू सामान और वर्ष 2024 में खरीदी बाइक शामिल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मुरारीलाल ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है।

चोरों की कार्रवाई

मुरारीलाल ने बताया कि सोमवार रात वह पत्नी अल्पा देवी, बेटे आयुष वर्मा और बेटी अवनी के साथ रात करीब 12 बजे तक जागते रहे। इसके बाद सभी छत पर सोने चले गए। रात करीब एक बजे चोर घर से लगी दीवार के सहारे छत पर पहुंचे और बिना दरवाजे वाले जीने से नीचे उतर गए। चोरों ने तीन कमरों को खंगाला। बैग में रखे 11 हजार रुपये, पायल, झुमकी, चेन, अंगूठी और पेंडिल समेत सिलाई मशीन, एलसीडी, हेलमेट, तार, कपड़े और अन्य सामान चोरी कर लिया। बेटे आयुष का एटीएम कार्ड और आधार कार्ड भी ले गए। मुरारीलाल के मुताबिक चोर वर्ष 2024 में खरीदी बाइक भी ले गए। सुबह करीब पांच बजे जागकर नीचे आए तो बाइक गायब देखकर चोरी का पता चला। सूचना पर यूपी-112 और थाने की पुलिस पहुंची।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चोरी कब हुई थी?
चोरी सोमवार-मंगलवार की मध्यरात को हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।