Shahjahnpur News: गाय से टकराई कांवड़ियों की बाइक, दो घायल
Shahjahnpur News: रविवार शाम गोला गोकर्णनाथ में गंगाजल लेकर जा रहे दो कांवड़िए एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब उनकी बाइक के सामने एक गाय आ गई, जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई। दोनों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
Shahjahnpur News: कांट। गोला गोकर्णनाथ में जलाभिषेक के लिए गंगाजल लेकर जा रहे दो कांवड़िए रविवार शाम सड़क हादसे में घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ, जब उनकी बाइक के सामने अचानक एक गाय आ गई। फर्रुखाबाद जिले के थाना क्षेत्र निवासी प्रमोद (25) और रघुनंदन (22) पांचाल घाट से गंगाजल लेकर बाइक से गोला गोकर्णनाथ जा रहे थे। कांट थाना क्षेत्र के पिपरोला गांव के पास अचानक गाय सड़क पर आ गई, जिससे बाइक टकराकर अनियंत्रित हो गई। हादसे में दोनों कांवड़िए सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां उनका उपचार चल रहा है।
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