Shahjahnpur News: गंगा का बढ़ने लगा जलस्तर, तटवर्ती गांवों के लोगों में दहशत

Shahjahnpur News: मिर्जापुर। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। इसका असर मिर्जापुर क्षेत्र के तटवर्ती गांवों में दिखाई देने लगा है। बाढ़ का पानी खेतों में फैलने से फसलें जलमग्न होने लगी हैं, जबकि ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है। जलालाबाद-शमशाबाद स्टेट हाईवे के किनारे चौरा गांव के पास गंगा का पानी तेजी से फैल रहा है। जबकि आजादनगर गांव भी चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिरने लगा है। ग्रामीण लईक और ईशाक ने बताया कि गांव तक पहुंचने वाले सभी संपर्क मार्गों पर पानी भर चुका है। यदि जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो सोमवार तक बाढ़ का पानी गांव के भीतर प्रवेश कर सकता है।