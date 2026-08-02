Shahjahnpur News: गंगा का बढ़ने लगा जलस्तर, तटवर्ती गांवों के लोगों में दहशत
Shahjahnpur News: मिर्जापुर क्षेत्र मे गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। यह आजादनगर गांव है।मिर्जापुर, संवाददाता। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों
Shahjahnpur News: मिर्जापुर। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। इसका असर मिर्जापुर क्षेत्र के तटवर्ती गांवों में दिखाई देने लगा है। बाढ़ का पानी खेतों में फैलने से फसलें जलमग्न होने लगी हैं, जबकि ग्रामीणों में बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है। जलालाबाद-शमशाबाद स्टेट हाईवे के किनारे चौरा गांव के पास गंगा का पानी तेजी से फैल रहा है। जबकि आजादनगर गांव भी चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिरने लगा है। ग्रामीण लईक और ईशाक ने बताया कि गांव तक पहुंचने वाले सभी संपर्क मार्गों पर पानी भर चुका है। यदि जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो सोमवार तक बाढ़ का पानी गांव के भीतर प्रवेश कर सकता है।
बाढ़ का अनुभव
ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्ष आई बाढ़ ने करीब एक माह तक भारी तबाही मचाई थी, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसी अनुभव के चलते इस बार भी लोग पहले से ही आशंकित हैं। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलों पर भी संकट मंडराने लगा है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अभी तक बाढ़ चौकियां सक्रिय नहीं की गई हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बाढ़ चौकियों को तत्काल चालू कराया जाए, ताकि जलस्तर की सही जानकारी समय-समय पर मिल सके और किसी भी आपदा की स्थिति में समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें। प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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