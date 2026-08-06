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Shahjahnpur News: रेलवे स्टेशन का 78 फीसदी पुनर्विकास कार्य पूरा, अगले साल जुलाई में पूर्ण होगा कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: अगले साल जुलाई तक मिलेगा आधुनिक रेलवे स्टेशन। शाहजहांपुर, संवाददाता। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तेजी से किया ज

Shahjahnpur News: रेलवे स्टेशन का 78 फीसदी पुनर्विकास कार्य पूरा, अगले साल जुलाई में पूर्ण होगा कार्य

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तेजी से किया जा रहा है। 31.82 करोड़ रुपये की लागत से चल रही इस परियोजना का करीब 78 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। रेलवे के अधिकारियों ने शेष कार्यों को भी निर्धारित समय से पहले पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। परियोजना को अगले साल जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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यात्री सुविधा

बता दें कि शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन एनएसजी-3 श्रेणी का स्टेशन है, जहां प्रतिदिन लगभग 13 हजार 369 यात्री आवागमन करते हैं। स्टेशन के पुनर्विकास के बाद यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित, स्वच्छ और दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

निर्माण कार्य

रेलवे के सीनियर डीसीएम ने बताया कि अब तक स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार का नवीनीकरण, प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 और 3 का उच्चीकरण व फ्लोरिंग, नया आरपीएफ एवं आरएमएस कार्यालय, प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर नया पार्सल कार्यालय और शौचालय, पार्सल कार्यालय तक सड़क संपर्क तथा दूसरे प्रवेश द्वार पर पार्किंग क्षेत्र का विकास पूरा किया जा चुका है। वहीं, प्लेटफॉर्म संख्या 4, 5 और 6 के उच्चीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। नए 7.26 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) पर गर्डर और डेक स्लैब का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि सीढ़ियों का निर्माण जारी है। स्टेशन पर चार लिफ्ट लगाने के लिए नींव का कार्य पूरा हो गया है और सुपर स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा चार एस्केलेटर लगाने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।

सामान्य प्रश्न

शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कब तक पूरा होगा?
परियोजना को अगले साल जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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