Shahjahnpur News: तिलहर विधायक के दावों पर सवाल, कच्ची सड़क से जूझ रहे लोग

Shahjahnpur News: तिलहर। विकास के दावों के बीच नगर से गुरगवां कॉलोनी और गांव को जोड़ने वाला करीब डेढ़ से दो किलोमीटर लंबा कच्चा मार्ग आज भी पक्का नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक सलोना कुशवाहा से भी सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। नगर के ब्लॉक परिसर के पीछे से गुरगवां कॉलोनी जाने वाला यह मार्ग बरसात में दलदल में तब्दील हो जाता है। ऐसे में राहगीरों, स्कूली बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

कई लोग फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने से आवागमन प्रभावित रहता है और रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय लोगों के अनुसार, कई वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। पिछले वर्ष ब्लॉक प्रमुख कविता यादव ने समस्या को देखते हुए सड़क के एक हिस्से में इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया था, जिससे आंशिक राहत मिली। हालांकि शेष मार्ग आज भी ऊबड़-खाबड़ और कच्चा पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो बरसात के मौसम में हालात फिर गंभीर हो जाएंगे। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से जल्द स्थायी समाधान कराने की मांग की है।