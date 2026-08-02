Shahjahnpur News: रेनेसां क्रिकेट अकादमी ने शाहजहांपुर किंग्स को 37 रनों से हराया
Shahjahnpur News: क्रिकेट के मैदान पर टॉस उछालते खिलाड़ी। शाहजहांपुर, संवाददाता। जीएफ कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर खेली गई सीरीज के पहले मुकाबले में रेनेसां क्रिकेट अकादमी
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जीएफ कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर खेली गई सीरीज के पहले मुकाबले में रेनेसां क्रिकेट अकादमी ने शाहजहांपुर किंग्स को 37 रन से पराजित कर विजयी शुरुआत की। मैच का उद्घाटन शाहजहांपुर कोऑर्डिनेटर डॉ. मनोज यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रेनेसां क्रिकेट अकादमी ने 25 ओवर में नौ विकेट पर 178 रन बनाए। अंश तिवारी ने 48, यश गंगवार ने 36 और अर्जुन सिंह ने 31 रन का योगदान दिया। शाहजहांपुर किंग्स की ओर से यश यादव और सहीम ने दो-दो विकेट, जबकि अमोल और आदित्य ने एक-एक विकेट लिया। 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शाहजहांपुर किंग्स की टीम 141 रन पर सिमट गई।
यश यादव ने 37 और निशांत ने 21 रन बनाए। रेनेसां क्रिकेट अकादमी की ओर से देव और शौर्य ने तीन-तीन विकेट झटके। शानदार प्रदर्शन के लिए देव को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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