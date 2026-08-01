Shahjahnpur News: जलभराव और गड्ढों से बदहाल सड़क पर शुरू हुई मरम्मत

Shahjahnpur News: सिंधौली। कोरोकुइया से नगला बलेटू मार्ग पर लंबे समय से जलभराव और गहरे गड्ढों से जूझ रहे ग्रामीणों को राहत मिलने लगी है। प्रशासन ने सड़क पर पत्थर डलवाकर मरम्मत कार्य शुरू करा दिया है। बरसात के दौरान सड़क पर पानी भर जाने से दोपहिया वाहन चालकों, स्कूली बच्चों और पैदल राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। इस समस्या को लेकर कोरोकुइया निवासी पूर्व प्रधान सबील हसन ने प्रशासन को लिखित शिकायत देकर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की थी। ग्रामीणों ने कार्य शुरू होने पर संतोष जताते हुए कहा कि यदि जल्द ही पूरे मार्ग की मरम्मत करा दी जाए तो आवागमन सुगम होगा और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।