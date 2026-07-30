Shahjahnpur News: संत रविदास जयंती पर संत सम्मान समारोह व दीपोत्सव का आयोजन

Shahjahnpur News: जैतीपुर। कस्बे के श्रीराम जानकी महाराज मंदिर में संत रविदास जयंती के पावन अवसर पर बुधवार शाम ब्लॉक प्रमुख सपना कश्यप एवं उनके पति राजीव कश्यप के नेतृत्व में संत सम्मान समारोह एवं दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के संत-महात्माओं का पटका ओढ़ाकर एवं दक्षिणा भेंट कर सम्मान किया गया। सम्मानित होने वाले संतों में महात्मा विनोद दास, बाबा रामदास, रामनिवास दास, धर्मपाल दास, विश्राम दास एवं रामकरन दास प्रमुख रहे। इस दौरान संतों ने संत रविदास के जीवन, समरसता, मानवता और सामाजिक सद्भाव के संदेश पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। समारोह में राहुल गुप्ता, ऋषिपाल कश्यप, धीरज कुमार, संजीव कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।