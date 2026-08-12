Shahjahnpur News: किला बंदी अभियान में 116 को पकड़ा
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को किला बंदी अभियान चलाया गया। इस अभियान में प्लेटफार्म से निकलने वाले यात्रियों की जांच की गई, जिसमें 116 यात्रियों को अवैध यात्रा के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियान में सीआईटी टीना राज और कई टीटीई शामिल थे।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को कई टीटीई लगाकर किला बंदी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत प्लेटफार्म से निकलने वाले यात्रियों को चेक किया गया, जिसमें करीब 116 को अवैध तरीके से यात्रा करने व बिना टिकट होने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना बसूल किया गया। इस दौरान सीआईटी टीना राज सहित कई टीटीई मौजूद रहे।
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