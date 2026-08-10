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Shahjahnpur News: क्विज में 200 बच्चों ने लिया हिस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: विजेता छात्र-छात्राओं को स्मृति चिह्न एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित करते संस्था के पदाधिकारी।शाहजहांपुर। युवक बिरादरी के स्थापना दिवस पर एबी रिच इंटर

Shahjahnpur News: क्विज में 200 बच्चों ने लिया हिस्सा

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। युवक बिरादरी के स्थापना दिवस पर एबी रिच इंटर कॉलेज में जूनियर और सीनियर वर्ग की नि:शुल्क क्विज आयोजित की गई। इसमें विभिन्न विद्यालयों के करीब 200 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सचिव डॉ. मयंक भूषण पांडे व महासचिव डॉ. पुनीत मनीषी ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना है। जूनियर वर्ग में एबी रिच इंटर कॉलेज की स्वाति गौतम, प्रियांशी आर्य और प्रियम केवट विजेता रहे। सीनियर वर्ग में जीएफ कॉलेज की अलकमा प्रथम, मनीषी ताइक्वांडो की खुशबू द्वितीय और जीएफ कॉलेज की शिवानी तृतीय रहीं। कार्यक्रम में स्तुति गुप्ता, मोहित कंचन, गुंजन, निशा, सैफ और किरन सहित छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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