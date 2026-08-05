Shahjahnpur News: जनसुनवाई में छह शिकायतें पहुंचीं
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में नगर निगम के कार्यालय में 'सम्भव' जनसुनवाई दिवस का आयोजन हुआ। इस दिन छह शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें सफाई, पानी, प्रकाश व्यवस्था और नाली निर्माण शामिल हैं। नगर आयुक्त ने सभी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट किया।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी की अध्यक्षता में 'सम्भव' जनसुनवाई दिवस आयोजित हुआ। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक चली जनसुनवाई में साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, नाली निर्माण और कर विभाग से जुड़ी कुल छह शिकायतें दर्ज हुईं। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनसुनवाई में अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी, संयुक्त नगर आयुक्त संगीता कुमारी, सहायक नगर आयुक्त तरुण प्रताप सिंह, महाप्रबंधक जल विजय नारायण मौर्य, मुख्य अभियंता एस.के. आंबेडकर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार मिश्रा सहित व अन्य थे।
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