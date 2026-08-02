Shahjahnpur News: रेलवे फाटक पर धरना-हंगामा, एक सप्ताह में रास्ता खोलने का भरोसा

Shahjahnpur News: मीरानपुर कटरा। निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के चलते बंद पड़े रेलवे फाटक को खोलने की मांग को लेकर करणी सेना के नेतृत्व में सोमवार को शुरू हुआ धरना रेलवे अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। दोपहर बाद रेलवे के सहायक मंडल अभियंता (एडीई) भास्कर भट्टाचार्य धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर रेलवे स्टेशन फाटक से दोपहिया और चारपहिया सवारी वाहनों के आवागमन की व्यवस्था बहाल कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद करणी सेना पदाधिकारियों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जगवीर सिंह, जिलाध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह और महिला मोर्चा अध्यक्ष मधु गंगवार के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण उखली रोड स्थित रेलवे स्टेशन फाटक पर एकत्र हुए।

आंदोलनकारियों ने निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे धरना शुरू कर रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांग थी कि रेलवे स्टेशन फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण पूरा होने तक खुदागंज रोड स्थित कसरक रेलवे फाटक को आवागमन के लिए खोला जाए अथवा लोगों को वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए।धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने कहा कि रेलवे ने एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित रेलवे स्टेशन फाटक और कसरक रेलवे फाटक दोनों को एक साथ बंद कर दिया है। इससे क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क कस्बे से लगभग कट गया है। स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को 10 से 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि दोनों ओवरब्रिज का निर्माण भी लंबे समय से ठप पड़ा है, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक सोमवीर यादव, आरपीएफ उपनिरीक्षक नरवीर सिंह तथा पुलिस बल पूरे समय मौके पर तैनात रहा।