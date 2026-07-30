Shahjahnpur News: कांवड़ मार्ग की बदहाली पर हिंदू युवा संगठन का प्रदर्शन

Shahjahnpur News: पुवायां। कांवड़ यात्रा मार्ग की खराब स्थिति और आवारा गोवंश की समस्या को लेकर गुरुवार को हिंदू युवा संगठन उत्तर प्रदेश (अ) के कार्यकर्ताओं ने राजीव चौक पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय की ओर कूच शुरू कर दिया। मोहम्मदी मोड़ के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम सदानंद सरोज ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत किया और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्राप्त किया। प्रदेश अध्यक्ष अवनीश मिश्रा ने ज्ञापन में कांवड़ मार्ग की जर्जर सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने तथा नगर और मार्गों पर घूम रहे आवारा गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में भेजने की मांग की।