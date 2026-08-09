Shahjahnpur News: लाइन पर मरम्मत कार्य के चलते पांच घंटे बंद रही अंटा फीडर की बिजली सप्लाई
Shahjahnpur News: हथौड़ा विद्युत उपकेंद्र के ओवरलोड फीडर हयातपुरा के कारण पांच घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। अंटा फीडर पर पुरानी लाइन को हटाकर नई लाइन डालने का काम किया गया। इससे 500 से अधिक घर प्रभावित हुए, और लोग पानी के लिए तरसे। जेई ने जल्दी काम पूरा कराने के निर्देश दिए।
Shahjahnpur News: हथौड़ा विद्युत उपकेंद्र के ओवरलोड फीडर हयातपुरा पर लाइन को बदलवाने व अन्य मरम्मत कार्य के चलते पांच घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। सुबह करीब 11 बजे अंटा फीडर लाइन को शट डाउन कर कार्य को शुरू कराया गया। इस दौरान अंटा क्षेत्र के मोहल्ले में पुरानी लाइन को हटाकर नई लाइन डालने का कार्य किया गया। इस दौरान अधिक देर तक बिजली सप्लाई बंद होने से मोहल्ले के 500 से अधिक घरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों के घरों में लगे इंवर्टर जबाव दे गए और लोग पानी के लिए तरस गए। कई बार लोगों ने विद्युत उपकेंद्र को फोन कर खरी खोटी सुनाई और बिजली सप्लाई शुरू कराने की बात कही।
वहीं जानकारी के बाद प्रभारी जेई अवनीश कुमार की ओर से लाइन पर कार्य को जल्द करने के लिए संबंधित ठेकेदारों को कहा गया। जेई ने बताया कि लाइन पर जर्जर तार को बदलने के लिए कार्य कराया जाना था। उसी क्रम में कार्य कराया गया। वहीं अंटा फीडर पर कार्य के चलते अबदुल्लागंज विद्युत उपकेंद्र के केरूगंज फीडर की डेढ़ घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। जेई ने बताया कि दोनों लाइनों का एक स्थान पर एक ही पोल पर लाइन आती हैं, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से बिजली सप्लाई को बंद रखना पड़ा।
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