Shahjahnpur News: फाल्ट और ट्रांसफार्मर टेस्टिंग से घंटों गुल रही बिजली, उमस में लोग बेहाल

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। जिले में बारिश व उमस के बीच जिले के अलग अलग इलाकों में कई घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। अधिक देर तक बिजली सप्लाई बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के जैतीपुर विद्युत उपकेंद्र में 33 केवी लाइन खराब होने से ढाई घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। बारिश के बाद बिजली सप्लाई बंद होने से लोगों को दिन में अंधेरा छा गया। वहीं बिजली सप्लाई शुरू होने के दौरान अधिक लोड होने से कई फीडरों की आपात कटौती करके बिजली सप्लाई शुरू कराई गयी। इस दौरान लोगों को पांच घंटे की कटौती करके बिजली सप्लाई दी गयी। इसी तरह ग्रामीण इलाके के पुवायां के ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई डेढ़ घंटे बंद रही। अधिक देर तक बिजली सप्लाई बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा。