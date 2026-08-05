Shahjahnpur News: फाल्ट और ट्रांसफार्मर टेस्टिंग से घंटों गुल रही बिजली, उमस में लोग बेहाल
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में बारिश और उमस की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रही। जैतीपुर और सिटी पार्क विद्युत उपकेंद्र में तकनीकी खराबी के कारण घंटों तक बिजली नहीं मिली। इससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। बहादुरगंज में ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के चलते भी बिजली सप्लाई बंद रही।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। जिले में बारिश व उमस के बीच जिले के अलग अलग इलाकों में कई घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। अधिक देर तक बिजली सप्लाई बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के जैतीपुर विद्युत उपकेंद्र में 33 केवी लाइन खराब होने से ढाई घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। बारिश के बाद बिजली सप्लाई बंद होने से लोगों को दिन में अंधेरा छा गया। वहीं बिजली सप्लाई शुरू होने के दौरान अधिक लोड होने से कई फीडरों की आपात कटौती करके बिजली सप्लाई शुरू कराई गयी। इस दौरान लोगों को पांच घंटे की कटौती करके बिजली सप्लाई दी गयी। इसी तरह ग्रामीण इलाके के पुवायां के ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई डेढ़ घंटे बंद रही। अधिक देर तक बिजली सप्लाई बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा。
सिटी पार्क की 33 केवी लाइन में केबल बाक्स फटा
= सिटी पार्क विद्युत उपकेंद्र को दी जाने बाली 33 केवी लाइन में फाल्ट होने से एक घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। वहीं जानकारी के बाद विद्युत उपकेंद्र को दूसरे सोर्स से सप्लाई शुरू करा दी गयी। इस दौरान लोगों को एक घंटे इनवर्टर पर रहना पड़ा। वहीं दूसरी ओर प्रभारी जेई प्रेम चंद्र मौर्या ने लाइन स्टाफ को लगाकर केबल बाक्स की मरम्मत कराई तथा लाइन को दुरूस्त कराकर 33 केवी लाइन से बिजली सप्लाई शुरू कराई।
बहादुरगंज में ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग होने से डेढ़ घंटे बंद रही बिजली
= बहादुरगंज विद्युत उपकेंद्र में ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग के दौरान करीब डेढ़ घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। अधिक देर तक बिजली सप्लाई बंद होने लोगों काे परेशानी हुई। वहीं तेल आदि की कमी को चेक कर बिजली सप्लाई को शुरू कराया गया।
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