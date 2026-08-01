Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: तकनीकी खामी और मेंटेनेंस से पांच घंटे गुल रही बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: शाहजहाँपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या बनी हुई है। तकनीकी खराबी के कारण मदनापुर विद्युत उपकेंद्र में बिजली सप्लाई पांच घंटे से अधिक बंद रही। इसके अलावा, बादशाहनगर विद्युत उपकेंद्र पर भी 105 गांवों को बिना बिजली के रहना पड़ा। इससे किसानों की सिंचाई प्रभावित हुई है।

Shahjahnpur News: तकनीकी खामी और मेंटेनेंस से पांच घंटे गुल रही बिजली

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। उमस भरी गर्मी में जिले के ग्रामीण इलाकों की बिजली समस्या बनी हुई है। कहीं लाइन ब्रेकडाउन तो कहीं ट्राली में फाल्ट के चलते पांच घंटे से अधिक बिजली सप्लाई बंद रही। ग्रामीण इलाके के मदनापुर विद्युत उपकेंद्र की ट्राली में अचानक तकनीकी खराबी आने से बिजली सप्लाई बंद रही। जानकारी के बाद जेई बृजनंदन ने ट्राली को ठीक कराने के लिए कर्मियों को लगा दिया। इस दौरान करीब पांच घंटे लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। इसी तरह बादशाहनगर विद्युत उपकेंद्र में लगे पैनल को ठीक करने व 33 केवी लाइन पर पेड़ की छटाई करने के लिए सुबह दस से शाम पांच बजे तक बिजली सप्लाई बंद रही।

इस दौरान क्षेत्र के 105 गांव के लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। अधिक देर तक बिजली सप्लाई बंद होने से सबमर्सिबल बंद रही, जिसके चलते किसानों की सिंचाई प्रभावित रही। हालाकि व्हाटसएप ग्रुप में जेई द्वारा सूचना डालने के बाद अधिकांश लोगों को जानकारी हो गयी। इधर जेई अरविंद कुमार ने लाइन पर पेड़ो की छटाई के साथ पैनल की साफ सफाई कराई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।