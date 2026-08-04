Shahjahnpur News: पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर की उच्चाधिकारियों से शिकायत
Shahjahnpur News: दुनका। शाही थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी हल्दी कला में पुलिस बिना पुष्टि के एक सम्मानित व्यक्ति के घर रात में 9.00 बजे घुस गई। गालियों की बौछार करने लग
Shahjahnpur News: दुनका। शाही थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी हल्दी कला में बिना किसी ठोस आधार के एक व्यक्ति के घर में रात 9 बजे घुस गई। घर में महिलाओं और बच्चों से भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पीड़ित हरिराम (70 वर्ष) पुत्र बिहारी लाल ने बताया कि हल्दी कला चौकी की पुलिस किसी के कहने पर अभद्रता की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी रंजिश को लेकर विपक्षियों ने पुलिस को इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए उकसाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गत 31 जुलाई की रात 9 बजे चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ उनके घर में घुस गए। गालियां देते हुए कहने लगे कि चोरी की बाइक कहां है।
उन्होंने हैंडल लॉक तोड़कर बाइक घर से बाहर निकाल ली। बाइक से साथ मुझे पकड़कर चौकी ले गए। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल का कागज दिखाने के बाद भी थाने में पुलिस ने अभद्रता की।पीड़ित ने बताया कि विधायक से भी चौकी प्रभारी की बात कराई लेकिन चौकी प्रभारी बदतमीजी पर उतारू थे। उन्हें रात भर थाने में बंद रखा गया। पीड़ित ने हल्दी कलां पुलिस की करतूत की लिखित शिकायत पुलिस महानिरीक्षक बरेली एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की।
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