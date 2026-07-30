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Shahjahnpur News: चोरों के करीब पहुंची पुलिस, अगले हफ्ते तक खुलासे का दावा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: -मोबाइल एवं लोकेशन डिवाइस से दूरी बनाकर वारदात कर रहे हैं चोर-चार दिन पहले सर्राफा व्यापारी की दुकान से हुई थी लाखों रुपए की चोरीतिलहर, संवाददाता। हाई

Shahjahnpur News: चोरों के करीब पहुंची पुलिस, अगले हफ्ते तक खुलासे का दावा

Shahjahnpur News: तिलहर। हाईवे किनारे सर्राफा व्यापारी की दुकान में हुई लाखों रुपये की चोरी के खुलासे के लिए पुलिस तकनीकी साक्ष्य नहीं मिलने के बावजूद लगातार जांच में जुटी है। वारदात के चार दिन बाद भी चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन जांच टीम सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और अन्य जिलों में सक्रिय सर्राफा चोरी गिरोहों के रिकॉर्ड खंगाल रही है।

जांच की स्थिति

सीओ का दावा है कि कई अहम बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ रही है और जल्द घटना के खुलासे की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, शनिवार रात मतानी चौक निवासी सर्राफा व्यापारी कृष्णा वर्मा की दुकान का शटर काटकर चोर 23 ग्राम सोना, आठ किलो चांदी और एक लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए थे। जांच में सामने आया कि वारदात के दौरान चोरों ने मोबाइल फोन या किसी अन्य लोकेशन ट्रेस करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए वे सामान्य कपड़ों के बजाय केवल कच्छा-बनियान में नजर आए, जिससे पुलिस को तकनीकी और दृश्य साक्ष्य जुटाने में कठिनाई हो रही है। पुलिस ने अब तक कई संदिग्धों से पूछताछ की है। दो दिन पहले लखीमपुर से भी दो लोगों को हिरासत में लाकर पूछताछ की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर छोड़ दिया गया। फिलहाल सर्विलांस टीम, स्थानीय पुलिस और मुखबिर तंत्र संयुक्त रूप से आसपास के जिलों में हुई समान वारदातों का मिलान कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध सभी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है और जांच किसी एक बिंदु तक सीमित नहीं है। जल्द ही घटना का खुलासा करने के लिए टीमें लगातार सक्रिय हैं।

-वर्जन-

चोर प्रोफेशनल हैं। हालांकि एक लीड मिली है। उसपे काम चल रहा है। उम्मीद है अगले हफ्ते चोरी का खुलासा हो जाएगा।

-विदुष सक्सेना, सीओ तिलहर।

सामान्य प्रश्न

चोरी की घटना कहाँ हुई थी?
तिलहर के हाईवे किनारे सर्राफा व्यापारी की दुकान में चोरी हुई थी।
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