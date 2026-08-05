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Shahjahnpur News: तिलहर-कांट की चोरियों के तार जुड़े, एक ही गैंग पर पुलिस का फोकस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में तिलहर और कांट में हुई चोरी की घटनाओं की पुलिस जांच में एक ही शातिर गैंग के सक्रिय होने का संदेह है। पुलिस के पास कुछ महत्वपूर्ण सुराग हैं और गैंग के चार से पांच सदस्य होने का अनुमान है। चोरियों के पीछे की योजना और क्षेत्र में स्थानीय बदमाशों के सहारे पुलिस जांच कर रही है।

Shahjahnpur News: तिलहर-कांट की चोरियों के तार जुड़े, एक ही गैंग पर पुलिस का फोकस

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। तिलहर और कांट में सर्राफा दुकानों समेत कई प्रतिष्ठानों में हुई चोरी की घटनाओं के खुलासे के पुलिस काफी करीब पहुंच गई है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दोनों वारदातों के तार एक ही शातिर गैंग से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को कुछ ऐसे अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर माना जा रहा है कि यही गिरोह हाल के दिनों में जिले में हुई कई चोरियों को अंजाम दे रहा है। एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम गैंग के सदस्यों तक पहुंचने के लिए लगातार साक्ष्य जुटा रही है।

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गिरोह की गतिविधियाँ

जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह के अधिकांश सदस्य दूसरे जनपदों के रहने वाले हैं। हालांकि, जिले में वारदात को अंजाम देने के लिए वे स्थानीय बदमाशों की मदद लेते हैं, ताकि इलाके की भौगोलिक जानकारी और सुरक्षित रास्तों का फायदा उठाया जा सके। पुलिस ऐसे स्थानीय संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है।

लोकेशन ट्रैस करने में कठिनाई

कई संदिग्धों से अब तक हो चुकी है पूछताछ

अग्रिम कार्यवाही

-वर्जन-

तिलहर और कांट में हुई चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार काम कर रही हैं। जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। सभी पहलुओं पर गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। जल्द ही घटना का सफल खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

-सौरभ दीक्षित, एसपी शाहजहांपुर।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गैंग में कितने सदस्य हैं?
सूत्रों के अनुसार गिरोह में चार से पांच सक्रिय सदस्य हैं।
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