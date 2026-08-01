Shahjahnpur News: दो करोड़ की रंगदारी मांगी, मां-बेटी समेत तीन पर मुकदमा
Shahjahnpur News: शाहजहाँपुर में सदर बाजार थाना पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक कमलेश सिंह की शिकायत पर एक महिला और उसके परिवार के खिलाफ दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगे। पुलिस जांच कर रही है।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। सदर बाजार थाना पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक परिवार की शिकायत पर एक महिला, उसकी मां और बहन के खिलाफ दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने, धमकी देने और भय पैदा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एफआईआर के अनुसार, खिरनीबाग स्थित सिंह गेस्ट हाउस की संचालक कमलेश सिंह पत्नी हर्षदीप सिंह ने सदर बाजार थाने में तहरीर देकर बताया कि उनका पुत्र निशांत सिंह गेस्ट हाउस का संचालन देखता है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ माह पहले गौसिया नाम की युवती गेस्ट हाउस में ठहरी थी। इसके बाद उसने निशांत से नजदीकियां बढ़ा लीं।
बाद में उसकी मां सय्याम और बहन नाहिद भी निशांत के संपर्क में आने लगीं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में तीनों ने परिवार पर दबाव बनाते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और मामला खत्म करने के एवज में दो करोड़ रुपये की मांग की। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि रुपये न देने पर पूरे परिवार को फर्जी मुकदमों में फंसाने और जान-माल का नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। मामले की जांच निरीक्षक विनोद कुमार यादव को सौंपी गई है। पुलिस ने बताया की जांच चल रही है।
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