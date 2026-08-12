Shahjahnpur News: सेल्समैन पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को पकड़ा
Shahjahnpur News: पुलिस के गिरफ़्त में ओरोपी ।तिलहर, संवाददाता। सोते समय पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। कोत
Shahjahnpur News: तिलहर। सोते समय पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। कोतवाल प्रिंस शर्मा ने बताया कि मीरानपुर कटरा के गांव भुसौरी के अनुज कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि हाईवे किनारे साईं फिलिंग स्टेशन पर उसका भाई सौरभ सेल्समैन है। 6 अगस्त को उसका भाई सौरभ पंप पर सो रहा था तभी बरेली के सिटी सब्जी मंडी निवासी रजत ने सौरभ के सिर पर सरिया से 10 से अधिक बार मारा जिससे सौरभ मौके पर ही अधमरा हो गया। कोतवाल ने बताया कि पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई।
सौरभ का इलाज बरेली के निजी अस्पताल में चल रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद दरोगा सौरभ शुक्ला एवं कांस्टेबल विजय प्रताप सिंह ने घेराबंदी का आरोपी रजत को गांव खानपुर चौराहे से पकड़ लिया। कोतवाल ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।