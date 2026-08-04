Shahjahnpur News: ई-रिक्शा चोरी का खुलासा, चोरी की बैटरियों व तमंचे समेत आरोपी गिरफ्तार
Shahjahnpur News: चोरी की ई-रिक्शा, 12 बैटरियों और अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।निगोही। थाना निगोही पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी के मामले का खुलासा कर
Shahjahnpur News: निगोही। थाना निगोही पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की एक ई-रिक्शा, 12 ई-रिक्शा बैटरियां तथा एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं।पुलिस के अनुसार को बीओबी तिराहा, कस्बा निगोही से सारथी कंपनी की ई-रिक्शा चोरी होने के संबंध में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में चोरी का माल बरामद करने और अवैध हथियार से संबंधित धाराएं भी बढ़ाई गईं।पुलिस टीम रविवार को आरोपी की तलाश में क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुवायां रोड स्थित इनायतपुर पुलिया के पास घेराबंदी कर आकाश पुत्र रामनिवास, निवासी ग्राम चैना रूरिया, थाना निगोही को गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी में उसके पास से चोरी की सारथी कंपनी की ई-रिक्शा, विभिन्न कंपनियों की 12 ई-रिक्शा बैटरियां, एक देशी तमंचा .315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया।
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