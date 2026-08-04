Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: ई-रिक्शा चोरी का खुलासा, चोरी की बैटरियों व तमंचे समेत आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: चोरी की ई-रिक्शा, 12 बैटरियों और अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।निगोही। थाना निगोही पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी के मामले का खुलासा कर

Shahjahnpur News: ई-रिक्शा चोरी का खुलासा, चोरी की बैटरियों व तमंचे समेत आरोपी गिरफ्तार

Shahjahnpur News: निगोही। थाना निगोही पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की एक ई-रिक्शा, 12 ई-रिक्शा बैटरियां तथा एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं।पुलिस के अनुसार को बीओबी तिराहा, कस्बा निगोही से सारथी कंपनी की ई-रिक्शा चोरी होने के संबंध में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में चोरी का माल बरामद करने और अवैध हथियार से संबंधित धाराएं भी बढ़ाई गईं।पुलिस टीम रविवार को आरोपी की तलाश में क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुवायां रोड स्थित इनायतपुर पुलिया के पास घेराबंदी कर आकाश पुत्र रामनिवास, निवासी ग्राम चैना रूरिया, थाना निगोही को गिरफ्तार कर लिया।

तलाशी में उसके पास से चोरी की सारथी कंपनी की ई-रिक्शा, विभिन्न कंपनियों की 12 ई-रिक्शा बैटरियां, एक देशी तमंचा .315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।