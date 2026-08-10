Shahjahnpur News: पासी समाज ने समाजवादी पार्टी से राजकुमार रावत को टिकट दिए जाने की मांग की
Shahjahnpur News: कार्यक्रम में राजकुमार रावत का स्वागत करते समाज के लोगपुवायां। रविवार को आनंद पैलेस में पासी जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत पासी समाज की बैठक की गई, बैठ
Shahjahnpur News: पुवायां। रविवार को आनंद पैलेस में पासी जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत पासी समाज की बैठक की गई, बैठक में समाज के सभी लोगों ने एक स्वर में समाजवादी पार्टी से राजकुमार रावत(एड.) को टिकट देकर विधानसभा सदस्य का प्रत्याशी बनाये जाने की मांग की। समाज के लोगों ने राजकुमार रावत का फूलमाला से स्वागत किया जिसके बाद रावत ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने समाज के साथ-साथ सभी के साथ सदैव तत्पर रहते है समाज में एकता होनी चाहिए जिससे कि समाज का विकास होगा। कार्यक्रम में आयोजक अरविंद कुमार राज, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष उत्पल यादव, बहादुर लाल पासी, दाताराम, सर्वेश पासी, दयाशंकर, रामचंद्र पासी, रघुवर पासी, लालाराम, रमाकांत पासी आदि मौजूद रहे।
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