Shahjahnpur News: शव रखकर तीन घंटे जाम, पुलिस से धक्का-मुक्की कर फेंके पत्थर और ताने चप्पल

Shahjahnpur News: तिलहर में युवक उमेश की संदिग्ध हालात में मौत के बाद गांव वालों ने सड़क जाम कर दिया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उमेश के साथ मारपीट की थी। उमेश का शव पिछले सप्ताह मिला था। लोग आरोपी को जल्दी पकड़ने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Shahjahnpur News: तिलहर, संवाददाता। सोलर पैनल चोरी के आरोप के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले युवक उमेश के शव को लेकर शुक्रवार सुबह तिलहर-निगोही मार्ग पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क जाम कर दी। जाम हटाने पहुंची पुलिस से ग्रामीणों ने धक्का-मुक्की की। कोतवाल पर पत्थर फेंके और चप्पलें भी तानी गईं। इससे मौके पर तनाव बढ़ गया। हालात बिगड़ते देख कई थानों का अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। करीब तीन घंटे तक चले हंगामे के बाद एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे के मौके पर पहुंचकर फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आश्वासन देने पर ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया। नबियापुर गांव निवासी 25 वर्षीय उमेश पर कुछ दिन पहले सोलर पैनल चोरी का आरोप लगाया गया था। इसके बाद बुधवार को उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला था। परिजनों ने गांव के राममूर्ति, देवेंद्र, प्रेमचंद, अशोक और सत्यवान पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग बताया गया है। परिजनों का आरोप है कि चोरी के मामले में बिरसिंहपुर चौकी इंचार्ज और एक सिपाही ने उमेश के साथ मारपीट की थी, जिससे पूरा मामला और विवादित हो गया。

प्रदर्शन और जाम शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजन ट्रैक्टर-ट्रॉली पर शव लेकर तिलहर-निगोही मार्ग पहुंचे और सड़क पर वाहन खड़ा कर जाम लगा दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया तो महिलाओं और ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हुई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

हालात को नियंत्रित करना स्थिति को गंभीर होता देख सीओ विदुष सक्सेना ने मीरानपुर कटरा, जैतीपुर, खुदागंज और तिलहर थानों का अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। सीओ विदुष सक्सेना और कोतवाल प्रिंस शर्मा ने कई बार ग्रामीणों से बातचीत कर जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीणों की मुख्य मांग फरार आरोपी अशोक की तत्काल गिरफ्तारी, बिरसिंहपुर चौकी इंचार्ज अरुण गौतम और सिपाही पिंटू के खिलाफ कार्रवाई तथा मृतक के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की थी। इस दौरान विधायक सलोना कुशवाह भी मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी।

एसपी ग्रामीण का आश्वासन तिलहर। हंगामा शांत नहीं होने पर एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे मौके पर पहुंचीं। उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों से अलग-अलग वार्ता की तथा भरोसा दिलाया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हैं और जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पुलिसकर्मियों की भूमिका की शिकायत की गई है, उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और लापरवाही या दोष मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया।

अंतिम संस्कार और पुलिस की मौजूदगी तिलहर। जाम खुलने के बाद पुलिस ने यातायात सामान्य कराया। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उमेश के शव का अंतिम संस्कार कराया गया। पूरे घटनाक्रम के दौरान तिलहर-निगोही मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस से धक्का-मुक्की तिलहर। कोतवाल की वर्दी खींचकर खूब की गई उनसे धक्का-मुक्की जाम लगाने को लेकर कोतवाल प्रिंस शर्मा ने जब शव रखे ट्रैक्टर ट्राली को रास्ते में रोकने का प्रयास किया तो महिलाओं ने कोतवाल प्रिंस शर्मा की वर्दी खींच ली। उनके तथा अन्य पुलिसकर्मियों के साथ जमकर धक्का मुक्की की। इसी दौरान भीड़ में पीछे से किसी ने पुलिस पर पत्थर फेंका जो कोतवाल के दाहिने कंधे पर आकर लगा। भीड़ नहीं मानी और इसके बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। पुलिस की गाड़ी पर चप्पल फेंकी गई। पुलिस पर चप्पलें तानी गईं।

चौकी इंचार्ज के साथ घटनाएं तिलहर। जाम लगाने के दौरान बिरसिंहपुर चौकी इंचार्ज अरुण गौतम ग्रामीणों को समझने के लिए पहुंच गए। इसी दौरान भीड़ ने उग्र रूप ले लिया। भीड़ में मौजूद महिलाओं ने हाथ में चप्पल लेकर धक्का देकर चौकी इंचार्ज अरुण गौतम को खदेड़ दिया। सूचना पर कोतवाल प्रिंस शर्मा तथा कई दरोगा मौके पर पहुंचे इन्हें भी भीड़ की महिलाओं ने धक्का देकर खड़े होने का प्रयास किया। महिलाएं तथा युवतियों ने कोतवाल की गाड़ी पर भी चप्पले बरसाई जब पुलिसकर्मी वीडियो बनाने लगे तब महिलाएं बैकफुट पर आ गई।

जाम की स्थिति तिलहर। शुक्रवार की सुबह लगभग नौ बजे तिलहर निगोही मार्ग पर सैकड़ो लोगों ने आकर जाम लगा दिया। तीन घंटे लगे जाम के कारण मार्ग पर जाम स्थल से दोनों और दो से तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस दौरान तिलहर से मरीज को लेने के लिए एक एंबुलेंस भी आई तो ग्रामीणों ने उसे भी नहीं निकलने दिया इसके बाद वह एंबुलेंस वापस तिलहर की ओर चली गई। जाम में तहसील के कई लेखपाल, वकील एवं राहगीर फंसे रहे। दोपहर 12 बजे जब जाम खुला तो लोगों ने राहत की सांस ली।

-वर्जन-

सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाकर हटवा दिया गया। शव का अंतिम संस्कार हो चुका है। चार आरोपियों की मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस पर लगे आरोपों की जांच भी चल रही है। जो भी सच्चाई होगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

-दीक्षा भंवरे, एसपी ग्रामीण।