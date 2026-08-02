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Shahjahnpur News: 28 से ओसीएफ मैदान में गूंजेगी विजय कौशल महाराज की राम कथा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक नौ दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा। प्रसिद्ध कथा वाचक विजय कौशल महाराज द्वारा कथा का संचालन होगा। शहर में उत्साह का माहौल है और आयोजन समिति ने एक बैठक बुलाई है जिसमें कथा की रूपरेखा और जिम्मेदारियों पर चर्चा की जाएगी।

Shahjahnpur News: 28 से ओसीएफ मैदान में गूंजेगी विजय कौशल महाराज की राम कथा

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। ओसीएफ रामलीला मैदान में 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक नौ दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन होगा। प्रसिद्ध कथा वाचक विजय कौशल महाराज के श्रीमुख से होने वाली कथा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आयोजन को लेकर शहर और आसपास के श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। मंगलमय परिवार के सदस्य असित पाठक ने बताया कि कथा को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रविवार, 2 अगस्त को पूर्वाह्न 12 बजे रॉयल पन्ना होटल के सभागार में आयोजन समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में कथा की विस्तृत रूपरेखा, विभिन्न समितियों का गठन और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा।

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उन्होंने धर्मप्रेमी नागरिकों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों और समाजसेवियों से समय पर बैठक में पहुंचकर सुझाव देने तथा आयोजन को सफल बनाने में सहयोग की अपील की।

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